Darden Restaurants Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Darden Restaurants betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 65,73 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 49,94 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating für diese Kennzahl führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Darden Restaurants beträgt 3,72 Prozent, was 1,1 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Rahmen der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Darden Restaurants-Aktie aus den letzten 200 und 50 Handelstagen. Der gleitende Durchschnitt auf 200-Tage-Basis beträgt 155,86 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 161,04 USD liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf 50-Tage-Basis bei 157,5 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Darden Restaurants im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 5 Prozent hinterherhinkt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite der Aktie in den vergangenen 12 Monaten mit 21,02 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 36,87 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.