Darden Restaurants Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Darden Restaurants verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,86 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um 35,9 Prozent, was einer Unterperformance von -20,05 Prozent für Darden Restaurants entspricht. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 10,93 Prozent, wobei Darden Restaurants um 4,93 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz konnte Darden Restaurants keine positive Entwicklung verzeichnen. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls auf niedrigem Niveau. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Darden Restaurants liegt bei 64,11, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Darden Restaurants einen Wert von 20 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 50,76) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.