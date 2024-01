Darco Water Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Darco Water hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 16,48 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,44 Prozent verzeichnet, hat Darco Water mit 20,92 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Darco Water beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Darco Water überverkauft und wird daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um Darco Water auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Betrachtung führt. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb Darco Water in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Darco Water für die genannten Kriterien Bewertungen von "Gut", "Schlecht" und "Neutral".