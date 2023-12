Darauf haben alle Zscaler-Anleger gewartet!

Die Zscaler-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten erhalten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt und damit eine negative Differenz von -2,29 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Zscaler-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 98,23 Prozent erzielt, was 93,87 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologiesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 4,03 Prozent, und Zscaler liegt aktuell 94,2 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Zscaler-Aktie mit 221,68 USD um +19,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einschätzung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +50,06 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Zscaler in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen überwogen jedoch die negativen Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen in den sozialen Medien ergab 2 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer neutralen Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.