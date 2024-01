Darauf haben alle Zions Bancorporation NA-Anleger gewartet!

Die Aktie von Zions Na wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,1 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an acht Tagen, während an drei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zions Na. Aufgrund statistischer Auswertungen und einem Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen wird das Anleger-Sentiment ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zions Na-Aktie auf kurze Sicht überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent liegt Zions Na deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 138. Die Aktie wird daher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

