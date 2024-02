Darauf haben alle Zhengzhou Yutong Bus-Anleger gewartet!

Die Anleger-Stimmung bei Yutong Bus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, so eine Auswertung der vergangenen zwei Wochen. Obwohl in den Diskussionen der letzten Tage hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität rund um Yutong Bus war in letzter Zeit eher gering, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Yutong Bus in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Yutong Bus eine Performance von 85,79 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +106,34 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und dem "Industrie"-Sektor schnitt Yutong Bus also deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie von Yutong Bus als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage ergab einen Wert von 17,62, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 36,21, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.