Darauf haben alle Yu-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Yu wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" mit einer Rendite von 132,63 Prozent bewertet, was mehr als 129 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 3,5 Prozent, wobei Yu mit 129,13 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Yu im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (5,02 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yu-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass Yu weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Yu-Aktie von 1300 GBP als "Gut"-Signal bewertet, da er 33,69 Prozent über dem GD200 (972,37 GBP) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1202,9 GBP auf, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Yu-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.