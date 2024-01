Darauf haben alle Yongsheng Advanced Materials-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Das aktuelle KGV von Yongsheng Advanced Materials beträgt 8, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 32 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Yongsheng Advanced Materials daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Yongsheng Advanced Materials haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Yongsheng Advanced Materials daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 6,17 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Yongsheng Advanced Materials beträgt aktuell 0 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 0, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird Yongsheng Advanced Materials in Bezug auf das KGV unterbewertet, zeigt eine neutrale Stimmungslage in den sozialen Medien, schüttet niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt und wird in der technischen Analyse als überverkauft betrachtet.