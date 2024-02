Darauf haben alle Xian Shaangu Power-Anleger gewartet!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild im Internet eine Rolle. Wir haben uns daher die Aktie von Xi'an Shaangu Power genauer angesehen. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigte kaum Veränderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt bewerten wir die langfristige Stimmungslage der Aktie von Xi'an Shaangu Power als "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein eher negativer Trend. Der GD200 verläuft bei 8,31 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,54 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,27 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 7,67 CNH zeigt eine Abweichung von -1,69 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Xi'an Shaangu Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,31 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ist dies eine Underperformance von -16,74 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie 17,94 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xi'an Shaangu Power-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher auch ein "Gut"-Rating für die Aktie von Xi'an Shaangu Power.