Darauf haben alle Xiamen Intretech-Anleger gewartet!

Die Xiamen Intretech-Aktie wird derzeit von der technischen Analyse betrachtet, die das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) misst. Aktuell wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 14,47 als überverkauft eingestuft, was ein "Gut"-Signal darstellt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Xiamen Intretech-Aktie mit 4,31 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Xiamen Intretech-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,34 Prozent erzielt, was 3,36 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -12,89 Prozent, und Xiamen Intretech liegt aktuell 3,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.