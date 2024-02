Darauf haben alle Western Midstream Partners-Anleger gewartet!

Die Aktie von Western Midstream gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 11,14 insgesamt 60 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 27,51 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Western Midstream-Aktie im Relative Strength-Index (RSI) derzeit mit einem Wert von 28,57 überverkauft ist. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie somit im RSI die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" verzeichnet Western Midstream eine Rendite von -4,92 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 31,25 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Western Midstream-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+9,95 Prozent) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+6,12 Prozent) ab. Daher erhält die Aktie auch in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Western Midstream sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht positiv bewertet wird.