Darauf haben alle Water-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Fall von Water beträgt das KGV 24,45, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche liegt. Das Branchen-KGV liegt bei 129,4, was einen Abstand von 81 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Water im vergangenen Jahr eine Rendite von 144,86 Prozent erzielt, was 144,02 Prozent über dem Durchschnitt der Versorgungsunternehmen liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Wasserversorgungsbranche beträgt 0,84 Prozent, und Water übertrifft diesen Wert aktuell um 144,02 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten haben der Water-Aktie in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und keinmal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" gegeben. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 32,7 USD wird eine Entwicklung von -100 Prozent erwartet, was zu einem mittleren Kursziel von 0 USD führt. Daher wird diese Entwicklung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Die Dividendenrendite von Water beträgt 1,32 Prozent, was 3,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche liegt. Aufgrund dieser vergleichsweise niedrigen Rendite wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.