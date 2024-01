Darauf haben alle Walker, Dunlop-Anleger gewartet!

Die Walker & Dunlop-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Innerhalb eines Monats liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 110 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 9,56 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Walker & Dunlop eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 21,13 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Walker & Dunlop auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Walker & Dunlop-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 80,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (100,4 USD) weicht somit um +25,47 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Walker & Dunlop-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse eine nur geringfügige Veränderung in den vergangenen Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Walker & Dunlop bekommt dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.