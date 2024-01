Darauf haben alle Wah Sun Handbags-Anleger gewartet!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wah Sun Handbags derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,28 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,35 HKD) um +25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,31 HKD, was einer Abweichung von +12,9 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Wah Sun Handbags mit einer Dividendenrendite von 4,63 % unter dem Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern (6,17 %). Dies entspricht einer Differenz von 1,54 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wah Sun Handbags eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Wah Sun Handbags daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Textilien, Bekleidung und Luxusgüter) wird Wah Sun Handbags als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 7,14, während das Branchen-KGV bei 32,54 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.