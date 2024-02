Darauf haben alle Volkswagen-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

In den letzten zwei Wochen wurde Volkswagen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat diese Bewertung bei der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden. Darüber hinaus haben wir auch 4 positive Signale und keine negativen Signale ausfiltern können, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigte die Aktie von Volkswagen in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Volkswagen mit einer Rendite von 3,59 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche von -1,32 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Volkswagen mit 4,91 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Indikators ist Volkswagen aktuell mit dem Wert 18,96 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einer "Gut"-Einstufung für Volkswagen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Volkswagen-Analyse vom 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Volkswagen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volkswagen-Analyse.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...