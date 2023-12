Darauf haben alle Vicor-Anleger gewartet!

Die Aktienanalyse von Vicor zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten alle eine "Gut"-Einstufung abgeben. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 75 USD, was einem potenziellen Anstieg um 71,86 Prozent vom letzten Schlusskurs von 43,64 USD entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vicor zeigt einen Wert von 6,47, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Vicor eingestellt waren, mit vier positiven und zwei negativen Tagen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Vicor mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (17,02 %) schlechter ab und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend erhält Vicor von Analysten ein "Gut"-Rating, während die Anlegerstimmung neutral ist und die Dividendenpolitik als negativ bewertet wird.