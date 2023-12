Darauf haben alle Vanstar Mining Resources-Anleger gewartet!

Die Stimmung und Diskussionen über die Vanstar Mining-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger jedoch positiv. In den letzten zwei Wochen gab es keine herausragenden positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 18,75, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 20, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,38 CAD verläuft, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt bei 0,7 CAD, was einem Abstand von +84,21 Prozent entspricht. Der GD50 liegt derzeit bei 0,43 CAD, was einer Differenz von +62,79 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt lautet daher die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".