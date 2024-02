Darauf haben alle Uzin Utz-Anleger gewartet!

Uzin Utz-Aktie: Unterbewertet nach fundamentalen und technischen Analysen

Die Uzin Utz AG wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,83, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 94 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 3 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,73 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Uzin Utz in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Uzin Utz-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis auf ähnlichem Niveau wie die gleitenden Durchschnitte von 50- und 200-Tagen bewegt. Daher wird dem Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating verliehen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Uzin Utz-Aktie mit einer Rendite von -10,59 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -17,3 Prozent aufweist, zeigt sich eine positive Entwicklung von 6,71 Prozent für Uzin Utz. Diese gute Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.