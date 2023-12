Darauf haben alle United Community Banks-Anleger gewartet!

United Community Banks -Ga hat eine Dividendenrendite von 3,69 Prozent, was 134,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 138, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Community Banks -Ga liegt bei 11, im Vergleich zu einem Branchen-Durchschnittswert von 15,95, was etwa 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Community Banks -Ga-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 9 und ist damit überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für United Community Banks -Ga.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -29,03 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -3,68 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -25,36 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Unterperformance bei United Community Banks -Ga bei -34,46 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.