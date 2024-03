Darauf haben alle Umweltbank-Anleger gewartet!

Die Umweltbank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 8,54 EUR für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,56 EUR, was einem Unterschied von -11,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Für diesen Wert (7,08 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,78 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Umweltbank-Aktie, und zwar ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Umweltbank für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 16,33 Punkte, was darauf hinweist, dass Umweltbank momentan überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Umweltbank weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Umweltbank für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Umweltbank liegt bei 4 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,94 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Umweltbank-Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 12,7 insgesamt 15 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".