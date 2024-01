Darauf haben alle Ulta Beauty-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Ulta Beauty-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +3,48 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +7,37 Prozent.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Ulta Beauty, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ulta Beauty mit einem Wert von 19,79 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 36,86. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Ulta Beauty-Aktie mit 8,76 Prozent mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Dennoch übertrifft sie die mittlere Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche um deutliche 11,91 Prozent und wird daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.