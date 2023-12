Darauf haben alle The lovesac-Anleger gewartet!

Die Dividendenrendite von Lovesac liegt unter dem Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 0 %, was 602,16 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt von 602,16 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet.

Im vergangenen Jahr haben Analysten Lovesac 2 Mal als "Gut" und kein Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen somit das Rating "Gut". Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 35,59 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 36 USD festgelegt, was als positive Bewertung angesehen wird.

Die technische Analyse zeigt eine positive Entwicklung der Aktie. Der Schlusskurs der Lovesac-Aktie liegt sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Lovesac in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt nur um 0,76 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,11 Prozent für Lovesac. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat Lovesac eine deutliche Überperformance gezeigt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.