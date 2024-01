Darauf haben alle Textron-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Textron beträgt derzeit 18,36 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, der bei 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie momentan unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Textron spiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen wider. In den letzten zwei Wochen wurden vermehrt positive Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Darüber hinaus wurden fünf Handelssignale ermittelt, wovon keines als "Schlecht" bewertet wurde. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung bezüglich der Anlegerstimmung.

Von insgesamt vier Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren zwei "Gut", eine "Neutral" und eine "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Textron-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 95 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 18,12 Prozent entspricht. Somit erhält Textron auch in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI liegt bei 18,92 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating verleiht. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Über- noch Überverkauf an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Textron somit auch in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.