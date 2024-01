Darauf haben alle Textron-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Textron beträgt derzeit 18,36 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies deutet laut einer Bewertung auf eine Unterbewertung der Aktie hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet die Aktie von Textron mit 0,1 % einen geringeren Ertrag als der Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, der bei 16,84 Prozent liegt. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Textron-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 73,2 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 79,33 USD, was einem Unterschied von +8,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 78,15 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+1,51 Prozent), erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Textron-Aktie in der einfachen Charttechnik jedoch mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Textron mit 29,51 Prozent um mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,75 Prozent kommt, liegt Textron mit 9,75 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.