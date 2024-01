Darauf haben alle Target-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Aktienkurs von Target zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -7,29 Prozent, was mehr als 174 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -5,73 Prozent, und auch hier liegt Target mit 1,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Target von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion hat auch 5 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Target mit einem Wert von 16,85 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 33,25, was eine Unterbewertung von 49 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Mal die Einschätzung "Gut", 6 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" vergeben. Insgesamt erhält Target also von institutioneller Seite das Rating "Gut". Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Target, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 142,18 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 23,79 Prozent und ein mittleres Kursziel von 176 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".