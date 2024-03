Darauf haben alle T-Mobile US-Anleger gewartet!

T-Mobile US hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 14,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der drahtlosen Telekommunikationsbranche eine Outperformance von +16,25 Prozent darstellt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 226,18 Prozent liegt die Rendite von T-Mobile US um 211,64 Prozent niedriger, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für T-Mobile US war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Diskussionen im Vordergrund standen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schneidet T-Mobile US im Vergleich zum Branchendurchschnitt der drahtlosen Telekommunikationsdienste mit einer Dividendenrendite von 1,61 Prozent im Vergleich zu 8,17 Prozent schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-Mobile US mit einem Wert von 20,16 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 46,21, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.