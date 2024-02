Darauf haben alle T-Mobile US-Anleger gewartet!

Die T-Mobile US-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Im letzten Jahr wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es gab jedoch keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 199 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 23,01 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 1,88 Prozent, was 5,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte T-Mobile US eine Performance von 12,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,15 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,93 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-Mobile US liegt bei 19,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,2 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.