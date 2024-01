Darauf haben alle T-Mobile US-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von T-mobile Us liegt derzeit bei 26,67, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,84, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass zuletzt überwiegend negative Meinungen zu T-mobile Us in den sozialen Medien verbreitet wurden. Es gab jedoch weder starke positive noch negative Diskussionen um das Unternehmen in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten wird T-mobile Us im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,99 im Vergleich zum Branchen-KGV von 35,31, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 165,16 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 143,63 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 155,39 USD liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die T-mobile Us-Aktie somit aufgrund ihrer technischen Entwicklung ein "Gut"-Rating.