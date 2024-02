Darauf haben alle TPI Composites-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tpi Composites. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 24,39 Punkten, was bedeutet, dass Tpi Composites derzeit überverkauft ist und die Aktie dementsprechend als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Tpi Composites weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tpi Composites für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Tpi Composites nur eine geringe Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit erhält Tpi Composites insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Tpi Composites liegt aus den letzten zwölf Monaten bei 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 18,33 USD, was einer potenziellen Steigerung von 474,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Tpi Composites-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Tpi Composites aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Tpi Composites eine positive Bewertung hinsichtlich des Sentiments erhält.