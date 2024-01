Darauf haben alle TPI Composites-Anleger gewartet!

Die Tpi Composites-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 5 Analysten bewertet. Von diesen erhielt sie 3 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 17,8 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 398,6 Prozent steigen könnte. Dies führt zu der Empfehlung, dass die Aktie "Gut" ist. Zusammengefasst erhält Tpi Composites von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tpi Composites diskutiert. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf keine negativen Diskussionen hinweist. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren ebenfalls positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Tpi Composites auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Tpi Composites wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Tpi Composites beträgt aktuell 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.