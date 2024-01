Darauf haben alle TFI-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Tfi-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 159,41 CAD lag. Am letzten Handelstag erreichte der Kurs 180,24 CAD, was einem Unterschied von +13,07 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 158,78 CAD zeigt mit einem Unterschied von +13,52 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch die Tfi-Aktie auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysten bewerten die Tfi-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt die durchschnittliche Kursprognose bei 168,57 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -6,47 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Tfi eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Tfi-Aktie ist positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Tfi, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV von 21,65 ist die Tfi-Aktie deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 15,23, was einer Überbewertung um 42 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.