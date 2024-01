Darauf haben alle TC Energy-Anleger gewartet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tc Energy ergibt sich folgendes Bild: Der RSI7 liegt bei 52,92 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,89, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 7 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt ein Durchschnittsrating von "Gut". Auch die kurzfristige Betrachtung zeigt ein neutrales Gesamtrating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist neutral, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ ist. Die längerfristige Betrachtung der Stimmung in sozialen Netzwerken zeigt überwiegend positive Themen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings haben statistische Auswertungen der historischen Daten eine Überzahl von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich für Tc Energy ein neutrales bis leicht positives Gesamtrating basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.