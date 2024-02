Darauf haben alle TAKEAWAY.COM N.V. EO -,04-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Just Eat Takeaway als Neutral-Titel eingestuft ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 33,93 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 44,61, was beide zu einer Neutral-Empfehlung führt. Dies ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der die Just Eat Takeaway derzeit als "Gut" einstuft. Der GD200 verläuft bei 13,8 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (15.424 EUR) um +11,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 14,34 EUR sowie die Abweichung von +7,56 Prozent führen zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt dies das Rating "Gut".

Die Stimmung der Anleger bei Just Eat Takeaway ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Eine weitere Bewertungsfaktor für die Aktie ist das Sentiment und Buzz im Internet. Hier zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.