Darauf haben alle Sysco-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Sysco-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 72,2 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 80,84 USD lag und damit einen Abstand von +11,97 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 76,69 USD erreicht, was einer Differenz von +5,41 Prozent und somit ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Sysco in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Sysco in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Sysco mit 6,87 Prozent mehr als 75 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die Rendite mit 109,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut". In den letzten 12 Monaten haben 3 Analysten eine Kaufempfehlung, 1 eine Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 82,75 USD, was einer Entwicklung um 2,36 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Gesamteinstufung "Gut" für Sysco.