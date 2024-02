Darauf haben alle Synnex-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Td Synnex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" 567,39 Prozent unter dem Durchschnitt (579,49 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -3,09 Prozent, und Td Synnex liegt aktuell 15,2 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Td Synnex beträgt 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einem durchschnittlichen KGV von 62 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Td Synnex festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Td Synnex Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als neutral bewertet.