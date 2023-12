Darauf haben alle Swissquote-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Swissquote auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 35,54 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Swissquote derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 41,44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swissquote bei 15,53, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,56 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Swissquote im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,34 Prozent erzielt, was 32,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,95 Prozent, und Swissquote liegt aktuell 33,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Swissquote-Aktie bei 182,05 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 203 CHF liegt, was einer Abweichung von +11,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. In ähnlicher Weise zeigt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von +10,03 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Swissquote auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.