Darauf haben alle Swiss Re-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Swiss Re wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,21 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Swiss Re weder überkauft noch überverkauft (Wert: 67,58), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Swiss Re liegt bei 6,1 Prozent, was 1,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als ein lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Swiss Re eingestellt waren, mit acht positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Swiss Re von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,94 Prozent erzielt, was 13,22 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 12,25 Prozent, und Swiss Re liegt aktuell 8,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.