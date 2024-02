Darauf haben alle Super Micro Computer-Anleger gewartet!

Die Super Micro Computer-Aktie hat in letzter Zeit starke Kursbewegungen erlebt. Die aktuelle Aktienkurs von 1004 USD liegt nun +135,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit einer Distanz zum GD200 von +237,77 Prozent im "Gut"-Bereich. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Super Micro Computer-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,31 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" hat einen Wert von 45,1. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Super Micro Computer-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0,9, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 5,05, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Super Micro Computer-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Von insgesamt 7 Bewertungen fallen 6 positiv aus, während kürzere Zeiträume eine ähnlich positive Tendenz zeigen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 451,86 USD, was einer erwarteten Performance von -54,99 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt insgesamt zur Einstufung "Neutral" seitens der Redaktion.