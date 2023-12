Darauf haben alle Sumec-Anleger gewartet!

Die Sumec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,43 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 7,35 CNH lag, was einer Abweichung von -1,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (7,29 CNH) ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von +0,82 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Sumec-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Industrie" hat die Sumec-Aktie eine Rendite von 18,04 Prozent erzielt, was 18,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -1,04 Prozent, wobei Sumec aktuell 19,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Sumec-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, und in den letzten Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.