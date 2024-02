Darauf haben alle Stroeer-Anleger gewartet!

Anleger: Stroeer &-Aktienkurse werden nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet. Unsere Analysten haben die Präsenz von Stroeer & in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen größtenteils positiv waren. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Stroeer & diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass Stroeer & in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden sollte.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Stroeer & wurden auch über einen längeren Zeitraum untersucht und bewertet. Dadurch lassen sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Konkret zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung verzeichnet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Stroeer & in diesem Punkt die Bewertung: "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Stroeer & wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,89 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 47,35), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit für Stroeer & in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Anhand der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 47 EUR für die Stroeer &-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 52,9 EUR (+12,55 Prozent Unterschied), wodurch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, der aktuell bei 52,8 EUR liegt und somit einen ähnlichen Wert wie der letzte Schlusskurs aufweist (+0,19 Prozent). Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält Stroeer & in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Stroeer & daher in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung eingeschätzt.