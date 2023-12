Darauf haben alle Stellantis-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) für Stellantis liegt bei 10,07, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Stellantis haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. In der Gesamtbetrachtung wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Stellantis auf 16,92 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,04 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen positive Abstände, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.