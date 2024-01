First of Indiana Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse von First Of Indiana-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14 USD deutlich darunter liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,63 USD, was einer Abweichung von +2,71 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird First Of Indiana auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung, da sowohl der 7-Tage-RSI bei 37,5 Punkten als auch der 25-Tage-RSI bei 48,8 Punkten keine überkauften oder überverkauften Signale liefern. Die Kommunikation über First Of Indiana in Social Media zeigt keine eindeutige Veränderung und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie liegt auch beim Anleger-Sentiment neutral, da in den letzten Wochen weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

