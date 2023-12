Darauf haben alle Sophia Genetics-Anleger gewartet!

Sophia Genetics Aktie: Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Sophia Genetics Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Änderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich für Sophia Genetics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung für die Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,83 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,29 USD liegt. Das bedeutet eine Abweichung von +12,01 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,75 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch hier erhält die Sophia Genetics-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sophia Genetics-Aktie liegt bei 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sophia Genetics.

Die Aktie der Sophia Genetics wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Das Kursziel für die Aktie der Sophia Genetics liegt im Mittel bei 8,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 98,14 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Sophia Genetics insgesamt die Einschätzung "Gut".