Darauf haben alle Sims Metal Management-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Sims-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 22,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 27,13 im überverkauften Bereich. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Sims eine Rendite von 21,86 Prozent auf, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine Rendite von -14,2 Prozent verzeichnet, liegt Sims mit 36,06 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sims derzeit bei 14,57 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 15,56 AUD liegt, ergibt sich ein Abstand von +6,79 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 13,65 AUD und einem Abstand von +13,99 Prozent ein positives Signal. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Sims ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Sims-Aktie aufgrund der genannten Faktoren als "Gut" bewertet.