Darauf haben alle SilverSun-Anleger gewartet!

Die Silversun-Aktie hat in den letzten Tagen eine interessante Entwicklung durchlaufen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 6,74 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,64 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +117,21 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 14,95 USD, was einem Abstand von -2,07 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Silversun in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Allerdings hat in den letzten ein, zwei Tagen die negative Stimmung zugenommen, weshalb die Aktie heute neutral eingestuft wird. Daher erhält Silversun insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich hat die Silversun-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 361,31 Prozent erzielt, was 360,96 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" liegt Silversun aktuell 360,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass Silversun eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit aufweist und eine negative Stimmungsänderung stattfand. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.

