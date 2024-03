Darauf haben alle Shenzhen Tianyuan Dic Information-Anleger gewartet!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen größtenteils eine positive Stimmung unter den Anlegern. An 12 Tagen dominierten vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shenzhen Tianyuan Dic Information diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Was die Dividende betrifft, schüttet Shenzhen Tianyuan Dic Information derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Softwarebereich. Der Unterschied beträgt 0,56 Prozentpunkte (0,19 % gegenüber 0,75 %). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Tianyuan Dic Information-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 8,35 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,52 CNH liegt, was eine Abweichung von +2,04 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für das GD. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser aktuell bei 7,59 CNH, was einem Anstieg von +12,25 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und liegt bei 27,16 für die Shenzhen Tianyuan Dic Information, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, daher wird ihm eine "Neutral"-Einstufung zugeordnet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.