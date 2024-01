Darauf haben alle Shanghai Industrial-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Shanghai Industrial hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien aus dem Industriesektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 6,33 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,7 Prozent verzeichnet, liegt Shanghai Industrial mit einer Rendite von 12,03 Prozent deutlich darüber. Diese positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionintensität für Shanghai Industrial gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Shanghai Industrial-Aktie als neutral ein. Der RSI7-Wert von 22,95 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 47,4 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Shanghai Industrial ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,88 auf, was 92 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Industriekonglomerate-Branche (47,08). Diese Unterbewertung signalisiert eine positive Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.