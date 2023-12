Darauf haben alle Shanghai Baosight SoftwareA-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Shanghai Baosight Software hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen im Bereich Informationstechnologie sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 40,88 Prozent liegt die Aktie um mehr als 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten, die bei 17,86 Prozent liegt, schneidet Shanghai Baosight Software mit 23,02 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Baosight Software bei 46,16 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 47,66 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" mit einer Distanz von +3,25 Prozent zum GD200. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 43,64 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von +9,21 Prozent als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Shanghai Baosight Software in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Faktor. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 10,65 und einem RSI25 von 36,63 positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.