Darauf haben alle Sensient-Anleger gewartet!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Sensient zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Sensient war eher gut, mit einer positiven Änderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Sensient bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sensient bei 20. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", die im Durchschnitt ein KGV von 93 haben, ist Sensient damit unterbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sensient-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt beträgt aktuell 66,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 65,06 USD liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Sensient anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen, dass Sensient als "Neutral" einzustufen ist. Somit erhält die Aktie von Sensient eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.