Darauf haben alle Seneca Foodsration PFD $12.00-Anleger gewartet!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Daten sozialer Netzwerke hervorgeht. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Seneca Foods diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Seneca Foods notiert derzeit bei 53,22 USD und liegt damit um +3,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage hinweg ergibt sich jedoch eine positive Bewertung ("Gut"), da die Distanz zum GD200 bei +10,07 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Seneca Foods liegt derzeit bei 0 Prozent, was 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 4,08) liegt. Die Redaktion bewertet dies als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seneca Foods einen Wert von 7 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 37,43) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 80 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Seneca Foods als unterbewertet angesehen und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.